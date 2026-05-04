Wetter in Baden-Württemberg: Nasser Start in die Woche – was das für Allergiker bedeutet

Am Wochenende lockten Sonnenschein und sommerliche Temperaturen die Menschen nach draußen ins Grüne. Doch mit dem Beginn der neuen Woche kehrt regnerisches Wetter zurück.
Grau und nass startet die neue Woche: Am Montag soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wolkig bis stark bewölkt werden. Von Westen her soll es zunehmend Schauer geben. Im Südosten seien auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen demnach bei 18 bis 25 Grad. Dazu kommt schwacher Wind aus Nordwest, mit Gewittern starke bis stürmische Böen.