Wetter in Baden-Württemberg: „Komplett anderes Land“ – Herbst beginnt sehr nass und kühl

Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang kippt das Wetter in Baden-Württemberg: Nach dem sommerlichen Wochenende rauschen die Temperaturen in den Keller.
Wetterwechsel? Eher Wettersturz! Der abrupte Wandel vom Sommerwochenende mit dem wärmsten 20. September im Südwesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zum nass-kühlen kalendarischen Herbstanfang lässt auch die Meteorologen nicht kalt. „Wenn man aufwacht, fühlt man sich, als wäre man in einem komplett anderen Land, zu einer komplett anderen Jahreszeit“, sagt ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) angesichts eines Temperatursturzes von 20 Grad.