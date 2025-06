Baden-Württemberg steht eine extreme Hitzewoche bevor. Der Juli legt gleich richtig los: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) könnten die Temperaturen in den kommenden Tagen fast die 40-Grad-Marke erreichen. Besonders heiß soll es am Mittwoch werden – mit 39 Grad im Kraichgau und am unteren Neckar bei Mannheim.

Auch im Bergland werden um die 31 Grad erwartet, wie ein DWD-Meteorologe sagte. Selbst am Feldberg, dem höchsten Berg Baden-Württembergs, würden es 25 Grad werden. „Die Temperaturen sind schon außergewöhnlich hoch für Anfang Juli“, erklärte der Experte.

Lesen Sie auch

Dabei startet der Montag noch verhältnismäßig gemächlich, verbreitet sonnig mit etwas mehr als 30 Grad. Zwischen Mannheim und Karlsruhe sind laut DWD aber auch schon bis zu 36 Grad möglich. Und in Stuttgart könnten es 34 Grad werden. Der DWD warnte für den Wochenstart vor der starken Wärmebelastung.

Für den Südschwarzwald und auf der südwestlichen schwäbischen Alb sei ab dem Nachmittag vereinzelt mit Unwettern zu rechnen - mit Starkregen (30 Liter pro Quadratmeter), Hagelkörnern und stürmischen Böen. „Es ist nicht die eine Gewitterzelle, die über Stunden da steht“, sagte der Meteorologe. Sie bilde sich örtlich immer wieder.

Am Dienstag steigen die Temperaturen laut Vorhersage dann schon auf bis zu 38 Grad im Raum Mannheim. Auch mit tropischen Nächten muss gerechnet werden, in denen es nicht unter 20 Grad abkühlt. „Am angenehmsten ist es noch in Oberschwaben und im Allgäu, da kann man in der Nacht durchlüften bei 14 Grad“, so der DWD-Meteorologe weiter.

Extrem schweißtreibend wird es dann am Mittwoch. Die 40-Grad-Marke wird laut dem Experten wohl aber nicht gerissen. Der bisherige Juli-Hitzerekord von 39,8 Grad für Baden-Württemberg sei am 25. Juli 2019 in Waghäusel-Kirrlach aufgestellt worden. Der Experte geht nicht davon aus, dass dieser geknackt wird. Ausgeschlossen sei es aber nicht.