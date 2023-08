Es wird wieder nass in Baden-Württemberg: Meteorologen rechnen nach einem zunächst sonnigen Donnerstag am Abend mit einem Unwetter, das es in sich hat.

Mit weiteren Gewittern und Starkregen müssen die Menschen in Baden-Württemberg rechnen. Gegen Mittwochabend solle das Unwetter losgehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. „Der Schwerpunkt wird Stand jetzt die Nordhälfte des Landes“, sagte ein Meteorologe des DWD am Mittwochmittag. Neben dem Starkregen soll auch Hagel dazukommen. „Der Höhepunkt des Unwetters liegt in der ersten Nachthälfte“, so der Meteorologe weiter.

Am Donnerstag zeigt sich zunächst häufig die Sonne. Im Laufe des Tages sollen neue Gewitter aufziehen. Diesmal vor allem im Raum der Mittelgebirge mit Starkregen und großem Hagel. Die Höchsttemperaturen liegen bei 26 bis 29 Grad. In der Nacht auf Freitag lassen die Gewitter nach.

Deswegen beginnt der Freitag auch trocken und wird heiß. Höchsttemperaturen liegen zwischen 30 Grad im Bergland und 34 Grad im Rheintal.