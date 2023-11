1 Der erste Schnee und Frost kommen laut dem Deutschen Wetterdienst nach Stuttgart. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Bein

In dieser Woche schlägt das Wetter einige Kapriolen in Stuttgart und der Region. Frost, Regen, Sonne und die ersten Schneeflocken sind angekündigt. Autofahrer und Häuslebesitzer sollten Vorkehrungen treffen.









Link kopiert



In der kommenden Nacht soll es das erste Mal in diesem Herbst eine „flächendeckend frostige Nacht in ganz Baden-Württemberg“ geben, kündigt Wilhelm Gürtler vom Deutschen Wetterdienst gegenüber unserer Zeitung an.