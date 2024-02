Wetter in Baden-Württemberg: Frische Meeresluft sorgt für tiefere Temperaturen im Südwesten

1 Es wird bewölkt in den nächsten Tagen Foto: Christoph Schmidt/dpa/Christoph Schmidt

Frische Meeresluft sorgt in den nächsten Tagen zunächst für tiefere Temperaturen in Baden-Württemberg. Erst zum kommenden Wochenende hin könne man sich die Hoffnung machen, dass das Wetter frühlingshaft werde, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Sonntag. Bis Mittwoch sei das Wetter im Südwesten unbeständig und bewölkt, mit örtlich etwas Regen.