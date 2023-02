1 Saharastaub ist für Autofahrer ein Ärgernis. (Archivbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Baden-Württemberg bleibt entgegen anders lautender erster Prognosen vom Saharastaub verschont. Die rötlichen Partikel in der Luft werden auf ihrer Reise aus Afrika am Donnerstag und Freitag wohl schon über der Schweiz und Südostfrankreich abgeregnet. Das sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag vorher. Im Südwesten werde der Staub somit nicht bemerkbar sein. Doch auch in den Nachbarländern sei das Ausmaß eher gering.

Im Allgemeinen rechnen die Meteorologen mit gebietsweisem Regen am Freitag. Ein Temperatursturz werde im Laufe des Samstags im Südwesten erwartet. Entlang des Rheins gebe es Tageswerte von 8 bis 9 Grad. Im Bergland steige die Temperatur nicht über 1 Grad Celsius. Tiefstwerte in der Nacht gebe es von -3 bis -8 in den höher gelegenen Regionen, etwa der Schwäbischen Alb. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag könne streckenweise mit Sonne gerechnet werden.