1 Sonne in Stuttgart vor etwa zwei Wochen – so könnte es demnächst wieder werden. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Wochenstart in Baden-Württemberg wird etwas heiterer aber genau so kalt wie das Wochenende. Ab Montagmittag scheint vielerorts die Sonne auf das Land herab, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Das trockene Wetter ziehe sich bis mindestens Mittwoch. Die Temperaturen rangieren am Tag zwischen einstelligen Plusgraden, etwa in der Kurpfalz, und geringen Minusgraden im Bergland.

Starker Wind in der Nacht auf Montag

Auch ein weiterer Trend setzt sich vom Wochenende fort: Starker Wind kann in der Nacht auf Montag etwa in der Feldbergregion bis zu 110 km/h erreichen. Mit dem Wind kämen auch Glätte durch überfrierende Nässe und Höhennebel bis in den Montagmorgen. Teilweise falle sogar Schnee. Vor allem im Bergland und in Oberschwaben halte sich leichter Dauerfrost.

Das plötzliche Winterwetter am Wochenende kommt durch ein Tief über Westrussland, das feuchte und kalte Luft nach Baden-Württemberg schickt.