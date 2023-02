1 Glätte und Schnee sind für das Wochenende im Süden Deutschlands angekündigt. (Symbolbild) Foto: imago/photothek/Florian Gaertner/photothek.net

Der Winter bäumt sich am Wochenende noch einmal auf: Der Regen vom Freitag wird wohl gefrieren, somit droht Glätte. Mancherorts wird voraussichtlich sogar Schnee fallen.









Nach den sonnigen Tagen werden am Wochenende sinkende Temperaturen und Schnee erwartet. Der Freitag bringt besonders im Süden Regen mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Einzelne Schneeschauer sind dann für Samstag bei Temperaturen zwischen ein und neun Grad vorhergesagt. In der Nacht zum Sonntag ist dann wegen überfrierender Nässe mit Glätte zu rechnen und es kann erneut an vielen Orten schneien. Am Tag sorgt ein Mix aus Sonne und Wolken für wechselhaftes Wetter. Im Bergland und im Allgäu soll es schneien. Die Temperaturen liegen dabei zwischen minus und plus vier Grad.