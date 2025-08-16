Wetter in Baden-Württemberg: Abschied mit Blitz und Donner: Hitzewelle geht zu Ende

Die hitzigen Sonnentage gehen in einigen Regionen des Landes mit einem ordentlichen Wumms zu Ende. Denn bei Blitz und Donner kann es am Wochenende ungemütlich werden.
Nach tagelangen Hitzewarnungen folgt in Baden-Württemberg zumindest eine leichte Abkühlung. Mehr noch: In einigen Regionen könnte es zum Start ins Wochenende richtig ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Baden-Württemberg ab dem Mittag mit teils heftigen Gewittern, die lokal auch unwetterartig ausfallen könnten.