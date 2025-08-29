Wetter in Albstadt, Balingen, Hechingen: Gewitter ziehen über Zollernalbkreis
Dunkle Wolken am Freitagabend über dem Zollernalbkreis Foto: Gern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Freitagabend vor schweren Gewittern im Zollernalbkreis.

Die Wetter-Warnung des DWD gilt zunächst bis 21 Uhr.

 

Demnach ziehen von Südwesten her Gewitter auf.

Erwartet wird laut DWD Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 Liter pro Quadratmeter und Stunde. Außerdem wird es windig.

 