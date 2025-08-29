Wetter in Albstadt, Balingen, Hechingen Gewitter ziehen über Zollernalbkreis Julia Gern 27.08.2025 - 19:22 Uhr , aktualisiert am 29.08.2025 - 19:57 Uhr 1 Dunkle Wolken am Freitagabend über dem Zollernalbkreis Foto: Gern Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Freitagabend vor schweren Gewittern im Zollernalbkreis. Link kopiert Die Wetter-Warnung des DWD gilt zunächst bis 21 Uhr. Demnach ziehen von Südwesten her Gewitter auf. Erwartet wird laut DWD Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 Liter pro Quadratmeter und Stunde. Außerdem wird es windig.