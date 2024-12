Es wird wieder kühler, und auch Schnee wird im Zollernalbkreis wieder fallen – an diesem Dienstag allerdings noch nicht viel.

„Es ist minimal, was heute kommt“, sagt Andreas Pfaffenzeller vom Deutschen Wetterdienst (DWD) unserer Redaktion, von einzelnen Schneeflocken ist die Rede.

In der Nacht zum Mittwoch könne eventuell ab 500 Metern Schnee fallen. „Leicht überzuckert“ könne die Landschaft sein.

Wetter im Zollernalbkreis: geschlossene Schneedecke möglich

Mehr Schnee erwartet er für den Zollernalbkreis erst am Wochenende. „Dann wird sich auch eine Schneedecke bilden“, so DWD-Experte Pfaffenzeller.

Am Samstagnachmittag können demnach etwa zwei Zentimeter Schnee fallen, in der zweiten Nachthälfte in höheren Lagen bis zu vier, fünf Zentimeter Neuschnee.

Der Wetterexperte rechnet mit einer Schauerlage. Spätestens am Sonntag erreiche der Schnee auch niedrige Lagen.