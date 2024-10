Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Zollernalbkreis am Dienstagmorgen vor Nebel.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Zollernalbkreis eine amtliche Warnung vor Nebel herausgegeben. Sie gilt zunächst bis 10 Uhr.

„Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf“, teilt der DWD mit.

Möglich sind starke Sichteinschränkungen, auch plötzliche Sichtbehinderungen wie Nebelbänke können demnach auftreten.

Wetter im Zollernalbkreis: sonniger im Tagesverlauf

Im Lauf des Dienstags wird rund um Albstadt, Balingen und Hechingen zeitweise die Sonne scheinen; ab dem Nachmittag zieht im Südwesten Regen auf, kündigt der DWD an.

Der Nebel bleibt dem Zollernalbkreis auch in den kommenden Tagen erhalten, so der Wetterdienst. Immerhin: Es bleibt recht warm, in Teilen des Kreises können Temperaturen von um 20 Grad erreicht werden.