Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Sturmwarnung für den Zollernalbkreis herausgegeben – so lautet die Vorhersage.

Es stürmt im Zollernalbkreis: Oberhalb von 800 Metern gilt eine Warnung vor schweren Sturmböen von Donnerstag, 18 Uhr, bis Samstag, 23. Dezember, 6 Uhr.

Mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Stundenkilometern fegen die Sturmböen über die Gegend rund um Albstadt, Meßstetten oder auch Burladingen.

Im gesamten Kreis – also auch unter 800 Metern Höhe – warnt der Deutsche Wetterdienst von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 2 Uhr, vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Stundenkilometern. Doch Achtung: In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometern gerechnet werden.

Sturm auch am Freitag

Bis Freitag, 17 Uhr, schwächen sich die Sturmböen laut DWD dann auf Geschwindigkeiten zwischen 55 und 80 km/h ab.

Wettervorhersage für Freitag: Im Südwesten wird es dem Wetterdienst zufolge stark bewölkt bis bedeckt sein. Schauer und im Bergland länger anhaltende Niederschläge werden erwartet.