Laut DWD gilt die Warnung für den Zollernalbkreis vor Sturmböen noch bis Dienstag, 6 Uhr. Sie können oberhalb von 800 Metern mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 80 Stundenkilometern auftreten.

Für den gesamten Zollernalbkreis gilt zudem eine Warnung vor Windböen, die laut DWD mit bis zu 50 km/h über Balingen oder Hechingen fegen können. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 Stundenkilometer gerechnet werden.

In der Nacht zum Dienstag ist im Südwesten in Lagen oberhalb von etwa 800 Metern zudem örtlich Glätte durch etwas Neuschnee möglich, so der DWD. Im Bergland bleibt es stürmisch.