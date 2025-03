„Am Rande eines Hochs über Osteuropa wird mit südlicher Strömung trocken-milde, mit Saharastaub angereicherte Luft nach Süddeutschland geführt“, so der DWD.

Der Wetterdienst erwartet an diesem Freitag für den Zollernalbkreis dichte Wolken, es bleibt trocken und mild.

Der Saharastaub wird – zumindest aktuell – noch nicht ausgewaschen und landet somit nicht auf Autoscheiben und -lack.

Niederschlag wäscht Saharastaub aus

In der Nacht zum Samstag kann es windig werden, im Südwesten sind Schauer möglich. Regen wird voraussichtlich in der Nacht auf Sonntag aufziehen. Mit dem Niederschlag wird auch der Staub verschwunden sein.

Laut Deutschem Wetterdienst ist Saharastaub in Mitteleuropa kein seltenes Naturphänomen. „Innerhalb eines Jahres werden fünf- bis 15-mal in der Sahara die Staubpartikel durch starke Winde in die Höhe gewirbelt und dann mit einer kräftigen Höhenströmung über weite Strecken transportiert.“ In Zahlen: Pro Jahr werde etwa eine Milliarde Tonnen Staub verfrachtet.