Bedeckt, teils windig und deutlich kühler: Das war der Dienstag im Zolleralbkreis. Spätestens ab Donnerstag wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wieder sonniger und wärmer rund um Albstadt, Balingen und Hechingen.

Anfang kommender Woche fällt die Schneefallgrenze jedoch nochmals. Eine „wechselhafte Phase“ steht laut DWD-Meteorologe Thomas Schuster an. „Die Wettermodelle zeigen eine deutliche Abkühlung“, sagt er unserer Redaktion.

Lesen Sie auch

In der Nacht zu Mittwoch, 17. April, könnte die Schneefallgrenze auf etwa 600 Meter sinken. Die Temperatur der Luftmassen erreicht laut DWD in 1500 Metern Höhe voraussichtlich unter 0 Grad Celsius – am Boden zeige das Thermometer tagsüber etwa fünf bis zehn Grad mehr an, so Wetterdienst-Experte Schuster. Nachts sei allerdings mit weiterer Abkühlung zu rechnen.

Wetter: keine Lage, in der alles ganz weiß wird

Wer die Sommerreifen schon montiert hat, muss sich dennoch nicht zu sehr sorgen: „Wir bekommen keine Lage, in der alles ganz weiß wird.“ Der meiste Schnee werde – falls er denn komme – schnell wegschmelzen, betont Schuster.