Wetter im Zollernalbkreis: Hitze, Ozon und Gewitter – Umweltamt warnt vor Sport im Freien

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt den Höhepunkt der Hitzewelle rund um Albstadt, Balingen und Hechingen an. Wegen der Ozon-Belastung gilt: Vorsicht bei Sport im Freien.
Die Hitze hält an – im Zollernalbkreis mindestens bis Sonntag. „Samstag wird der Höhepunkt der Hitzewelle samt neuer Hitzerekorde“, kündigt der DWD an. Erwartet werden bis zu 35 Grad in Balingen, 33 Grad in Albstadt, 32 Grad in Meßstetten oder 36 Grad in Haigerloch. Dann sind starke, vereinzelt auch schwere Gewitter möglich, ebenso am Sonntag.