Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet große Regenmengen im Zollernalbkreis.

Für den Zeitraum von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 22 Uhr warnt der DWD rund um Albstadt, Balingen und Hechingen.

„Es tritt ergiebiger Dauerregen wechselnder Intensität auf.“ Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter erwartet. In Staulagen werden sogar Mengen bis 100 Liter pro Quadratmeter erreicht.

Wind- und Sturmböen rund um Albstadt oder Meßstetten

In Teilen des Zollernalbkreises kann es zudem windig werden: Oberhalb von 600 Metern, etwa in Albstadt, Meßstetten oder Burladingen, treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 Stundenkilometer auf. „In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h gerechnet werden", so der DWD.

Immerhin:Heute Vormittag bleibt es im Südwesten noch meist trocken, so die Vorhersage.