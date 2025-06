1 In der Balinger Innenstadt waren nur wenige Menschen über die heiße Mittagszeit am Sonntag unterwegs. Und wenn sie draußen waren, dann meist in den Eisdielen. Foto: Eyckeler Am Wochenende dominieren hochsommerliche Temperaturen. Der DWD warnt vor der Hitze und vor teils heftigen Stürmen, die am Montag auftreten können.







Nicht selten zeigt das Thermometer an diesem Wochenende im Zollernalbkreis Temperaturen über der 30-Grad-Marke an. Direkt in der Sonne ist es kaum auszuhalten. Am morgigen Montag könnte das Wetter dann schon wieder in ein anderes Extrem umspringen.