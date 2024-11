Die Temperaturen sinken, bald wird es eisig: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet im Zollernalbkreis in den kommenden Tagen Frost und Glätte. Womöglich fällt Schnee.

Der Winter naht: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Lauf der Woche mit kälterer Luft auch im Zollernalbkreis. Ein Höhentief wird von Nordosten weitere Abkühlung nach Baden-Württemberg bringen.

„Die Niederschläge werden vergleichsweise schwach ausfallen“, sagt DWD-Meteorologe Dominik Mieskol unserer Redaktion. Noch zeigten die Wettermodelle einige Unsicherheiten: Wo im Südwesten vor allem in der Nacht zu Donnerstag Niederschläge – und damit auch Schnee – fallen könnten, sei noch unklar. Aber: „Die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 600 Meter.“

DWD: erste Schneeflocken möglich

Das bedeutet für die Gegend rund um Albstadt, Meßstetten und Burladingen: „Erste Schneeflocken könnte es geben.“ DWD-Experte Mieskol betont zugleich: „Schneefall wäre aber zu viel gesagt.“

Von geschlossenen Schneedecken ist der Zollernalbkreis demnach noch weit entfernt, nicht aber von Frost und Glatteis.

Schon in der Nacht zu Mittwoch werden bis minus drei Grad erwartet, auch in den Nächten auf Donnerstag und Freitag wird es eisig. „Mit Frost muss man in den Nächten wieder häufiger rechnen“, sagt Mieskol.