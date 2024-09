Deutlich kühlere Luft strömt seit Wochenbeginn in den Zollernalbkreis. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit einzelnen Schauern und Gewittern, auch windig wird es werden.

„Die kalte Luft kommt voran“, kündigt Meteorologe Thomas Schuster vom DWD an. „Die Höchsttemperaturen werden im niedrigen zweistelligen Bereich liegen.“

In Sachen Schnee gibt Schuster für den Zollernalbkreis jedoch Entwarnung. Lediglich am Feldberg könnte es zum Wochenende hin weiß werden, nicht aber rund um Albstadt, Schömberg oder Meßstetten. Die Schneefallgrenze liege etwa bei 1200 Metern; die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe erreiche immer noch plus drei bis plus vier Grad.

Wetterdienst rechnet noch nicht mit Frost und Glätte

Für das Aufziehen von Winterreifen bleibt jedenfalls noch Zeit. Denn: Mit Frost und glatten Straßen erwartet der DWD ebenfalls nicht. „Dafür ist der Boden noch zu warm“, sagt Wetterdienst-Experte Schuster unserer Redaktion.

Zudem herrsche kein Hochdruckwetter, in dem der Himmel aufklare und es eisig werden könne. Im Gegenteil: „Wir bekommen Regen von Osten und Bewölkung.“

DWD: Regen und einzelne Gewitter im Zollernalbkreis

Für den Montag erwartet der DWD in Baden-Württemberg reichlich Wolken und von Westen wiederholt Regen und Regenschauer, am Nachmittag und Abend einzelne Gewitter. Der Höchstwert auf der Zollernalb: um die 15 Grad.