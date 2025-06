1 Minusgrade: In Meßstetten wurde Bodenfrost gemessen. (Symbolfoto) Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Bodenfrost im Zollernalbkreis gemessen. Experte Andreas Pfaffenzeller spricht von einem Ausreißer.







Das ist schon kurios: Diese Woche wird die 30-Grad-Marke im Zollernalbkreis vermutlich noch geknackt werden, doch zu Wochenbeginn war’s noch mal eisig. Bodenfrost mit einer Temperatur von minus 0,3 Grad hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Pfingstmontag an der Wetterstation in Meßstetten-Appeltal auf zirka 900 Metern Höhe gemessen.