Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturm im Zollernalbkreis noch bis Mittwoch, 18 Uhr.

Oberhalb von 600 Metern treten demnach Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 75 Stundenkilometern auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 85 Stundenkilometer gerechnet werden, so der DWD.

Lesen Sie auch

Auch im restlichen Teil des Zollernalbkreises bleibt es stürmisch – mit Böen zwischen 50 und 75 Stundenkilometern.

Schnee zum Wochenende im Zollernalbkreis

Für den Südwesten erwartet der DWD am Mittwoch Schauer und teils Dauerregen. In den kommenden Tagen wird es kälter, teils mit Schneefall.