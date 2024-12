Wetter im Zollernalbkreis: 13 Zentimeter Schnee in Meßstetten gemessen

13 Zentimeter Schnee in Meßstetten gemessen

1 Sonne aber auch Schnee brachte der November dieses Jahr nach Balingen. Foto: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa

Anfang der Woche noch fast so warm wie im Sommer, Ende der Woche der erste Schneefall: Der November hatte von allem was zu bieten. Ein Rückblick.









Mal, Sonne, mal Regen, mal Schnee: Über den Monat hinweg betrachtet setzte das Novemberwetter zudem herbstliche, winterliche und frühlingshafte Akzente. Mit einer Durchschnittstemperatur von plus 4,7 Grad, 60,9 Liter pro Quadratmeter Niederschlag war der November in diesem Jahr wärmer, etwas nässer und auch deutlich sonniger als im Durchschnitt. Denn die Sonne schien an der Beobachtungsstation immerhin 98,3 Stunden lang – vergangenes Jahr waren es im Vergleich nur 46 Stunden.