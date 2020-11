Wetter im Südwesten Wolken, Nebel und etwas Sonne

Region - Der Südwesten startet am Montag in eine kühle Woche. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kommt zwischen Donau und Bodensee sowie am Oberrhein Nebel auf, dort bleibt es teils ganztägig trüb. Im Rest des Landes bleibt es trotz einiger Wolken oft sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 15 Grad.