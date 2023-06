Am Montag ließen Gewitter in Baden-Württemberg noch überwiegend auf sich warten, auch am Dienstag ist es drückend heiß. Am Nachmittag soll laut Deutschem Wetterdienst Abkühlung kommen – aber es wird auch ungemütlich.

Nach dem heißen Wochenstart müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auch am Dienstag auf hohe Temperaturen und teils stärkere Gewitter einstellen. Vor allem in der zweiten Hälfte des Tages könnten Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen für kurze Abkühlung, aber auch für reichlich ungemütliche Stimmung sorgen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit. An einzelnen Orten sei unwetterartiger Starkregen wahrscheinlich.

Hohe UV-Strahlung am Vortag

Heiß wird es dabei vor allem am Oberrhein, dort werden bis zu 33 Grad erwartet. Erst zum Wochenende soll es wieder etwas kühler werden.

Am Vortag hatte der DWD eine Hitzewarnung vor allem für den äußersten Südwesten des Landes ausgesprochen und vor sehr hoher UV-Strahlung gewarnt. Hitzewarnungen gibt der DWD heraus, wenn eine starke Wärmebelastung vorhergesagt wird und nicht sicher ist, dass sich die Wohnung in der kühleren Nacht ausreichend auskühlen kann.