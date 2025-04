Wetter im Südwesten: Frühlingshaftes Wetter nach Ostern vorbei – Regen und Wolken

Auswilderung im Südwesten Wie sich Luchs-Zwillinge auf die Freiheit vorbereiten

In Baden-Württemberg sollen Luchse wieder heimisch werden. Nun bereiten sich in Karlsruhe die Zwillinge Max und Moritz auf ein Leben in freier Wildbahn vor. Vor allem eine Fähigkeit müssen sie dafür lernen.