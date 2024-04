Foto: imago images/vmd-images/Simon Adomat via www.imago-images.de

Die Achterbahnfahrt der Temperaturen geht weiter: Noch bleibt es zunächst bei den winterlichen Temperaturen, die in vergangenen Tagen das Wetter geprägt haben. Am Dienstag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch beinahe im gesamten Bundesland vor Frost. Tagsüber sollte es bei Temperaturen zwischen zwei und zwölf Grad weiterhin kühl bleiben.

Der Mittwoch zeigt sich bei ähnlichen Temperaturen noch stark bewölkt, mit mehreren Schauern im Tagesverlauf. Im Bergland kann es sogar noch schneien. Der Vorhersage zufolge kommt es am Donnerstag auch noch zu Regen- sowie Schneeschauern in höheren Lagen.

Doch zum Wochenende hin sollen wieder frühlingshafte Verhältnisse herrschen in Baden-Württemberg. Am Freitag sollen sich die Luftmassen deutlich erwärmen. Die Anzeige auf dem Thermometer soll Höchstwerte bis zu 16 Grad erreichen. Der DWD rechnete dann für den Samstag mit Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad – so wie es eigentlich sein sollte, wie ein Meteorologe sagte.