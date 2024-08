1 Der Deutsche Wetterdienst warnt jetzt vor Unwettern. Foto: Brigipix/Pixabay

Erst die große Hitze – jetzt Starkregen und Hagel: Der Deutsche Wetterdienst gibt am Dienstag erneut eine Warnmeldung für den Kreis Rottweil heraus.









Link kopiert



Wer die NINA-Warnapp auf dem Smartphone hat, bei dem piepst es in diesen Tagen schier unablässig: Nach Warnmeldungen in den vergangenen Tagen vor extremer Hitze im Kreis Rottweil, folgt am Dienstagmorgen die nächste Warnung des Deutschen Wetterdienstes.