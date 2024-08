Abkühlung an heißen Tagen Wo sind die schönsten Wasserspielplätze in der Region?

Im Sommer ist es in den eigenen vier Wänden manchmal kaum auszuhalten. Neben einem Besuch im Freibad, am Badesee oder in der Eisdiele, sind Wasserspielplätze beliebte Ausflugsziele für Familien. Wir haben zusammengestellt, an welchen Orten sich Wasser- und Spielspaß in der Region vereinen lässt.