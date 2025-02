1 Die Sonne nimmt Anlauf. Foto: Otto

Die Temperatur springt im Kreis Rottweil in den nächsten Tagen gewaltig nach oben. Und: Insgesamt gab es 2025 schon mehr als 27 Grad Unterschied.









Viele sehnen sich nach vielen kalten und grauen Tagen nach Sonne und Wärme. In den nächsten Tagen gibt es zumindest einen Hauch Frühling: Die Temperaturen steigen im Kreis Rottweil auf bis zu 14 Grad am Freitag. In Anbetracht des frostigen Mittwochmorgens, an dem das Thermometer minus sechs Grad anzeigte, ein deutlicher Sprung.