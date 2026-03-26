Wetter im Kreis Rottweil: Mehrere Zentimeter Schnee – der Winter ist zurück

Es ist weiß im Kreis Rottweil. Der Winter hat sich mit einer ordentlichen Schneeschicht eindrucksvoll zurückgemeldet.

Mehrere Zentimeter Schnee liegen am Donnerstagmorgen im Kreis Rottweil.

In den Höhenlagen präsentiert sich eine geschlossene Schneedecke. Die Straßen sind jedoch weitgehend frei. Dennoch sind diejenigen nun im Nachteil, die etwas verfrüht auf Sommerreifen umgestiegen sind.

In tiefen Lagen nur Puderzucker

In tieferen Lagen hat es dagegen nur für eine Puderzuckerschicht gereicht. Doch auch die Dächer in der Rottweiler Innenstadt zeigen sich im Winterkleid – während die meisten sehnsüchtig auf den Frühling hoffen.