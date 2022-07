1 Die hohen Temperaturen können gefährlich sein. Viel trinken ist angesagt. Foto: Cherries – stock.adobe.com

Kreis Rottweil - Auch in unserer Region sind die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren. Steigende Temperaturen und vermehrte Hitzewellen bringen gesundheitliche Risiken für die Bevölkerung mit sich, so das Gesundheitsamt in einer Mitteilung. Hitze beeinträchtige Herz, Lunge, Nieren und das Gehirn.

Zum einen könnten hohe Temperaturen zu einer übermäßigen Belastung des Herz-Kreislauf-Systems führen, zum Beispiel in Form von mangelnder Konzentrationsfähigkeit, Kopfschmerzen oder Ermüdung, bis hin zum Herzinfarkt. Des Weiteren seien Atemwegserkrankungen und Nierenerkrankungen möglich. Bereits jetzt ist die Zahl der dialysepflichtigen Menschen gestiegen.

Erhöhter Bedarf an medizinischem Personal

Doch ein erhöhter Bedarf an medizinischem Personal zeige sich nicht nur in den Dialyseeinrichtungen, sondern auch künftig auf den Intensivstationen. So können Hitzewellen aufgrund eines Multiorganversagens zum Tode führen, so das Gesundheitsamt. Rund 7600 Menschen starben Schätzungen zufolge im Hitzesommer 2003 aufgrund der hohen Temperaturen, 2018 etwa 8700. Im Jahr 2019 gab es circa 6900 hitzebedingte Todesfälle. Insbesondere chronisch Erkrankte und Menschen über 65 Jahre sind gefährdet. Vorsicht sind zudem bei Schwangeren, Kindern und im Freien Arbeitenden geboten. Besonders letztere sind einer hohen UV-Strahlungslast ausgesetzt. Mit Abnahme der Ozonschicht steigt auch die UV-Belastung an und mit ihr das Risiko für weißen Hautkrebs.

Tipps bei Hitze

Um den Körper präventiv vor UV-Strahlung und hitzebedingten Stress zu schützen empfiehlt das Gesundheitsamt folgende Punkte bei Hitzeereignissen zu beachten:

- Ausreichend Wasser oder ungesüßte Tees trinken (auf Zucker, Koffein und eiskalte Getränke verzichten)

- Alkohol meiden (Alkohol verstärkt die hitzebedingte Gefäßerweiterung und belastet den Kreislauf zusätzlich)

- Gesund essen (Obst und Gemüse, leichte Speisen)

- Leichte Kleidung tragen (natürliche Stoffe wie Leine; luftige und weite Kleidung) - Körper kühlen (feuchte Tücher, Fußbäder, Wasserspray, Duschen, Wärmfalsche mit kaltem Wasser)

- Wohnung kühl halten (in den kühlen Morgenstunden lüften; Rollläden/Vorhänge tagsüber schließen; Markise ausfahren)

- Nasse Handtücher aufhängen (durch das Verdunsten des Wassers wird die Luft gekühlt) - Augen- und Kopfschutz (Sonnenbrille, Sonnenhut)

- Sonnencreme (Lichtschutzfaktor je nach Hauttyp 30-50; nachcremen; Gesicht inkl. Ohren und Nacken nicht vergessen)

- Kühle Orte aufsuchen - Unnötige Anstrengung vermeiden