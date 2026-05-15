Wetter im Kreis Rottweil DWD warnt vor starken Gewittern – kommt auch Hagel? Corinne Otto 15.05.2026 - 15:38 Uhr 1 Vor Gewitter und Lebensgefahr durch Blitzschlag warnt der DWD aktuell. Foto: Libor - stock.adobe.com Für Teile des Kreises Rottweil gibt es aktuell eine Gewitterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Link kopiert Der Himmel ist schon bedrohlich düster über dem Kreis Rottweil: Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Gewittern. Laut Warnmeldung von Freitag, 15.15 Uhr, sollte der Aufenthalt im Freien vermieden werden, ebenso Gewässer. Lose Gegenstände sollten gesichert werden. Die Gewitter ziehen von Westen her auf, dabei gibt es Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 Stundenkilometern. Auch Hagel möglich Laut Wetterwarnung von Meteosafe muss auch mit Hagel gerechnet werden. Das Warngebiet zieht sich von Eschbronn über Deißlingen und Trossingen bis Villingen-Schwenningen.