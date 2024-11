1 Es wird wieder richtig weiß (Archivbild). Die richtigen Reifen sind spätestens jetzt dringend angesagt. Foto: Otto

Es ist Winter – und es wird richtig weiß: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag für Schneefall der Warnstufe 2 im Kreis Rottweil.









Die Warnung gilt für Donnerstagnachmittag bis in die frühen Morgenstunden des Freitags. Es soll am Abend und in der Nacht recht kontinuierlich schneien. Der Wetterdienst sagt sieben bis 15 Zentimeter voraus, in Staulagen jedoch auch bis zu 20 Zentimeter. Verbreitet wird es glatt.

Winterdienst ist bereit Vor allem in den Höhenlagen ist mit viel weiß zu rechnen. Der Winterdienst meldet volle Einsatzbereitschaft. Vor einem Jahr gab es fast den ganzen November immer wieder Schnee – richtig weiß wurde es dann am 1. Dezember.