Per Nina-Warnapp geht am Mittwochmorgen die Meldung ein: Amtliche Warnung vor extremer Hitze auch für den Kreis Rottweil. Die Warnung gilt von 11 bis 19 Uhr.

Die Hitzebelastung könne für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Man solle die Hitze möglichst meiden, ausreichend Wasser trinken und die Innenräume kühl halten.

Hotspot in Schiltach

Im Landkreis werden vor allen die Gemeinden Schiltach und Schenkenzell, also im Tal mit wenig Belüftung, genannt. Die angesagten Temperaturen von 32 Grad sind zwar hoch – deutlicher extremer ist die Hitze freilich im Süden Europas. In hiesigen Regionen konnte man sich allerdings bislang nicht wirklich an derartige Temperaturen gewöhnen.