Wetter im Februar: Winter in Freudenstadt deutlich zu warm

Der Trend zu wärmeren Temperaturen bleibt in Freudenstadt ungebrochen. Es war der sechstwärmste Februar seit 1951.
Der Februar war mit einer Mitteltemperatur von 3,6 Grad Celsius im Vergleich zum Mittel der Jahre 1961 bis 1990, das Minus 0,8 Grad Celsius beträgt, um 4,4 Grad Celsius zu warm. Auch das Mittel von 1991 bis 2020, das 0,1 Grad Celsius beträgt, wurde übertroffen – um 3,5 Grad Celsius. Das geht aus Daten hervor, die Marc Joussen vom Regionalen Wetterbüro Süd der Außenstelle Stuttgart-Schnarrenberg, Hauptstelle München, für die automatische Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf dem Kienberg zusammengestellt hat.