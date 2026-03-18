Wetter im Februar: Winter in Freudenstadt deutlich zu warm

Der Trend zu wärmeren Temperaturen bleibt in Freudenstadt ungebrochen. Es war der sechstwärmste Februar seit 1951.

Der Februar war mit einer Mitteltemperatur von 3,6 Grad Celsius im Vergleich zum Mittel der Jahre 1961 bis 1990, das Minus 0,8 Grad Celsius beträgt, um 4,4 Grad Celsius zu warm. Auch das Mittel von 1991 bis 2020, das 0,1 Grad Celsius beträgt, wurde übertroffen – um 3,5 Grad Celsius. Das geht aus Daten hervor, die Marc Joussen vom Regionalen Wetterbüro Süd der Außenstelle Stuttgart-Schnarrenberg, Hauptstelle München, für die automatische Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf dem Kienberg zusammengestellt hat.

Gegenüber dem Mittel von 1991 bis 2020 waren in diesem Februar 26 Tage zu warm, zwei zu kalt. Laut DWD-Aufzeichnungen war es der sechstwärmste Februar seit 1951. Wärmster Februar bleibt der des Jahres 1990 mit einer Mitteltemperatur von 5 Grad Celsius. Den kältesten Februar gab es 1956 mit einem Mittel von Minus 11,4 Grad Celsius. Die höchste Monatstemperatur auf dem Kienberg wurde am 27. Februar mit 18,1 Grad Celsius erreicht.

Reichlich Niederschlag

Der Rekord von Minus 27,4 Grad Celsius am 10. Februar 1956 bleibt unangefochten. Dagegen waren die Minus 4 Grad Celsius am 18. Februar in diesem Jahr human, wie auch die 14 registrierten Frosttage. Eistage wurden keine verzeichnet.

Niederschlag gab es mit 279 Litern reichlich. Damit wurde das Mittel von 1991 bis 2020 (138,3 Liter) zu 201,7 Prozent erfüllt. Die Monatssumme der DWD-Station betrug 307,8 Liter. Die interpolierte höchste Tagesniederschlagssumme wurde am 12. Februar mit 62 Litern erreicht. Im Februar 1970 wurden 503,1 Liter auf dem Kienberg gemessen. Im Gegenzug brachte der Februar 1959 nur 11,7 Liter Niederschlag.

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Die Sonne machte sich mit 55,4 Sonnenstunden rar. Nach dem Mittel von 1991 bis 2020 (85,2 Stunden) wurde das Sonnenscheinsoll nur zu 65 Prozent erreicht. Im Februar 1959 gab es 179,6 Sonnenstunden. Mager waren die 21 Sonnenstunden im Februar 1970.

Schnee liegt an 16 Tagen auf dem Kniebis

An sieben Tagen lag auf dem Freudenstädter Hausberg Schnee. Die höchste Schneedecke wurde am 19. Februar mit sieben Zentimeter gemessen. Auf dem Kniebis lag an 16 Tagen eine Schneedecke von bis zu zwölf Zentimeter.

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Der Winter 2025/2026 war in Freudenstadt erheblich zu warm, zu trocken und sonnenscheinreich. Die Wintermitteltemperatur betrug 2 Grad Celsius. Gegenüber dem Zeitraum von 1961 bis 1990 (Minus 0,9 Grad Celsius), war der zurückliegende Winter um 2,9 Grad Celsius zu warm. Vom 1. Dezember 2025 bis zum 28. Februar 2026 waren gegenüber dem Mittel von 1961 bis 1990 68 Tage zu warm, 21 Tage zu kalt und ein Tag normal temperiert.

58 Frosttage im Winter verzeichnet

Wärmster Winter bleibt der von 1990 mit einem Mittel von 2,8 Grad Celsius, kältester der von 1963 mit einem Mittel von Minus 5,9 Grad Celsius. 437,5 Liter Niederschlag fielen diesen Winter. Das Soll gegenüber 1991 bis 2020 (503,9 Liter) wurde somit zu 86,8 Prozent erreicht. Der Winter 1994 brachte es auf 1011,1 Liter. Sehr trocken war der Winter 1972 mit 97,5 Liter.

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Mit 237,5 Sonnenstunden wurde das Mittel von 1991 bis 2020 (204,3 Stunden) zu 116,3 Prozent erfüllt. Frosttage gab es diesen Winter 58. Normal wären nach dem Mittelwert von 1961 bis 1990 67,9 Tage gewesen. Eistage gab es 16 (Mittel von 1961 bis 1990/32,3 Tage).

An 32 Tagen lag diesen Winter auf dem Kienberg eine Schneedecke. Das Maximum von 39 Zentimeter wurde am 10. Januar gemessen. Im Winter 2023/2024 gab es zwölf Schneedeckentage. 78 Schneedeckentage wurden im Winter 1951/1952 verzeichnet.