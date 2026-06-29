Nach den Temperaturrekorden am Wochenende kündigt Umweltminister Schneider an, dass der Bund Programme zum Schutz vor Hitze weiter unterstützen will. Das nötige Geld sei vorhanden.
Berlin - Umweltminister Carsten Schneider hat beim Hitzeschutz auf die Verantwortung der Länder und Kommunen verwiesen. Der Bund habe ihnen aus dem Sondervermögen für Infrastruktur zu Beginn dieser Legislatur 100 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt für die nächsten Jahre, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. "Und ich finde, das ist ausreichend und auch auskömmlich, um das Ganze auch zu finanzieren und diese Aufgabe auch wahrzunehmen."