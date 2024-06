Wer den Sommer sehnlichst erwartet, kann hoffen: Nächste Woche steigen die Temperaturen im Zollernalbkreis. Unsere Redaktion hat beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgehakt.

Zunächst wird’s noch mal recht wechselhaft – wie schon in den vergangenen Wochen: Für Mittwoch erwartet der DWD vereinzelt Schauer, am Donnerstag und Freitag ebenfalls.

Zollernalbkreis: reichlich Regen am Samstag

Viel Regen wird vor allem am Samstag fallen, so DWD-Meteorologe Marco Puckert. Am Sonntag beruhigt sich das Wetter, es wird trocken.

Der Wetterdienst erwartet eine „deutliche Erwärmung“. Für den Zollernalbkreis bedeutet das konkret: bis zu 19 oder 20 Grad schon am Sonntag, deutlich wärmer dann ab Dienstag – mit mehr als 25 Grad. Sommerlich!

Wettervorhersage: neben Sonne auch Schauer und Gewitter

„Was an Hitze zustande kommt, ob die 30 Grad angekratzt werden, hängt davon ab, wie die Sonne scheint“, sagt Puckert unserer Redaktion.

Großes Aber: Vereinzelt werden erneut Schauer und Gewitter erwartet. „Möglicherweise kommt zur Wochenmitte schon wieder eine Kaltfront“, erklärt Puckert. Sollten sich Unwetter zusammenbrauen, wird der DWD Vorabinformationen veröffentlichen – noch ist es dafür aber zu früh.