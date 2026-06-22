Die Sommerhitze lässt Deutschland und weite Teile Europas auch in der neuen Woche ächzen. Mancherorts könnten bald erstmals in diesem Jahr die 40 Grad geknackt werden.
Offenbach - Das große Schwitzen geht weiter: Die Sommerhitze hat Deutschland und weite Teile Europas nach wie vor fest im Griff. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zu Wochenbeginn vor starker, gebietsweise sogar extremer Wärmebelastung im Südwesten des Landes. Zugleich könnte es demnach markante Gewitter geben, die im Tagesverlauf vom Thüringischen Schiefergebirge und vom Untermain weiter nach Süden ziehen könnten.