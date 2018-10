Wetter Herbst zeigt sich von harter Seite

Video: Winterreifen-Test des ADAC

Wer noch im Winter mit Sommerreifen unterwegs ist, riskiert deutlich längere Bremswege oder unkontrollierbares Rutschen. Falls es sogar zu einem Unfall kommt, kann es zu einer erheblichen Leistungskürzung durch die Kaskoversicherung führen – dem Fahrer kann grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden.

Tipp: Auch an trüben Tagen rausgehen

Wenn die Tage kürzer werden und das Wetter ungemütlich, dann leidet so mancher am "Novemberblues". "Viele Patienten sprechen von Antriebs- und Energielosigkeit und einer depressiven Grundstimmung", so Allgemeinmediziner Stefan Fey in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. Zwei Drittel der Betroffenen haben Heißhungerattacken, bei manchen sinken sogar die Libido und die berufliche Leistung.

Zentraler Auslöser für den Blues sei das nachlassende Tageslicht, wie der Mediziner erklärt. "Gehen Sie raus - auch an trüben Herbst- oder Wintertagen", empfiehlt er als Gegenmittel. "Unternehmen Sie etwas, treffen Sie sich mit Freunden, lesen Sie ein gutes Buch! Das hilft bestimmt." Tipps, was man im Herbst draußen unternehmen kann, gibt's in unserem Special.