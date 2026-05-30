Wetter: Gewitter und Starkregen möglich – kühler im Norden

In weiten Teilen Deutschlands kann der Samstag schwül-ungemütlich werden – mit Gewittern, vereinzelt auch Starkregen. Der Norden kann mit kühleren Temperaturen besser durchatmen.
Offenbach - Der Samstag könnte in weiten Teilen Deutschlands schwül-warm und gewittrig werden. Von der Eifel über Hessen bis zum Bayerischen Wald im Südosten sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einzelne Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich. Lokal könnten dann bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Die Hagelkörner können größer als zwei Zentimeter und damit so groß etwa wie eine Ein-Euro-Münze werden.