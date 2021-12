4 Diese Skilangläufer reisten aus Pforzheim an. Foto: Schwark

Aktuell kommen Winterfans zumindest auf der Schwarzwaldhochstraße voll auf ihre Kosten. Dafür sorgten auch die Schneefälle am Freitag, die die Schneedecke auf den Höhen weiter anwachsen ließ.















Link kopiert

Freudenstadt/Schwarzwaldhochstraße - Wintersportler sollten die guten Bedingungen am Wochenende nutzen, da laut Prognosen in der kommenden Woche die Temperaturen tagsüber selbst in den Höhenlagen in die Plusgrade steigen. Da aber nur wenig Regen vorausgesagt wird, dürfte die Schneedecke das Tauwetter überstehen, da die Temperaturen nachts knapp im Minusbereich liegen könnten.

Kälte am ersten Weihnachtstag?

Einige Wetterdienste wagen schon mal einen Blick in Richtung Weihnachtswetter. Und da könnte nach einigen Wettermodellen pünktlich zum Ersten Weihnachtstag die Kälte zurückkommen. Über allem hängt bei dieser Trendvoraussage noch ein großes Fragezeichen.

Nachdem der Ruhesteinlift im Corona Winter 2020/21 stillstand, befördert er seit Anfang Dezember wieder Skiläufer den Hang hinauf. Vom Ruhesteinlift freut sich Joachim Trayer, dass auf dem Hang wieder Alpinski möglich ist. Nur am 4. Dezember gönnte man sich bei Regen eine kleine Pause. Aktuell sollen zumindest an diesem Samstag traumhafte Bedingungen herrschen. Am Sonntag könnte dann wärmeres Wetter das Skivergnügen etwas schmälern. Weitere Lifte sind an der Schwarzwaldhochstraße geöffnet. So ist Alpinski am Seibelseckle, Unterstmatt I und Mehliskopf I und II möglich. Wenn der Schneefall anhält, können weitere Lifte dazukommen. Informationen dazu bietet der Wintersport und Loipenbericht der Gemeinde Baiersbronn.

Rodeln am 300 Meter langen Hang

Rodelfans kommen am Rodelhang des Ruhesteins auf ihre Kosten. Hier ist manche rasante Fahrt am 300 Meter langen Hang möglich, der auch günstig von den Parkplätzen des Ruhesteinzentrums zu erreichen ist. Ebenfalls eine schwungvolle Fahrt ist auf dem 150 Meter langen Rodelhang in Obertal-Buhlbach möglich. Geschlossen bleibt die Rodelbahn auf dem Kniebis. In Obertal-Buhlbach sind – Stand Freitag – außer der Dorf-Loipe alle weiteren Loipen in Betrieb. Langläufer haben momentan zumindest auf der Hochstraße eine große Auswahl. Nahezu alle Loipen wurden frisch gespurt oder geglättet.

Im Bereich Freudenstadt waren noch wenige Loipen in Betrieb. Dort empfiehlt sich ein Blick auf die Website des Loipenfördervereins Freudenstadt und Umgebung unter www.freudenstadt-loipen.de.

Vorbereitet ist auch der Verein Wintersport Stokinger. Ob der Schneefall zur Präparierung des Stokinger Skilift ausgereicht hat, ist unter www.wintersport-stokinger.de zu erfahren.

An den Skiliften gilt die 2G-plus-Regel. Ausnahmen gibt es für Schüler bis 17 Jahren mit Schülerausweis, Geboosterte sowie Personen, deren Zweitimpfung oder Genesung nicht länger als sechs Monate zurückliegt.