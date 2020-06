Wetter Fronleichnam: Kräftige Gewitter und Regen im Südwesten erwartet

Stuttgart - Kräftige Gewitter und Regen: Das Wetter wird am Mittwoch und an Fronleichnam in Baden-Württemberg ungemütlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird es zunächst stark bewölkt, teils soll es schauern. Mittags rechnet der DWD im Süden und Südwesten mit Gewittern und Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 Grad im Bergland und 19 Grad im Rhein-Neckar-Raum.