Wetter Fasnets-Wochenende wird sonnig und warm

Ab Freitag steigen dann die Temperaturen weiter an, am Wochenende erwarten uns Werte im zweistelligen Bereich. Es bleibt größtenteils trocken, auch die Sonne lässt sich ab und zu blicken. "Am Sonntag können einzelne Schauer dabei sein", berichtet Klein, der eine Wetterstation in Bad Dürrheim betreibt.

Ein bisschen bekommt die Region trotzdem von dem nördlichen Sturmtief mit. "Einzelne Böen sind dabei", sagt Klein. Ein Orkantief wie "Sabine" sei jedoch nicht in Sicht.

Richtung Dienstag ziehen dann Wolken auf, es kann zu Schauern kommen. Das Wetter bleibt jedoch mild. "Besucher von Fasnetveranstaltungen sollten sich nicht zu warm anziehen", rät der Meteorologe. "Es wird alles andere als winterlich."

Genaue Wetterprognosen eine Woche im Voraus zu treffen sei jedoch schwierig, sagt Klein. Vor allem der Zeitpunkt könnte sich verschieben. "Man kann aber bereits sehen, dass sich zum Wochenende Hochdruckeinfluss bei uns bemerkbar macht."