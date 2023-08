Warum regnet es zurzeit so viel? Wann wird es wieder richtig Sommer? Und ist Regen im August in unserer Region eigentlich normal? Zwei Wetterexperten klären auf.

Tagelanger Regen zum baden-württembergischen Ferienstart: Wer Urlaub zu Hause macht, dem kann das gehörig auf die Stimmung drücken. Nun stimmen die aktuellen Wetteraussichten wieder versöhnlich. Der Sommer soll zurückkehren.

Positiv ist das allerdings nur aus Perspektive der Urlauber oder auch für so manchen Landwirt: Wer auf Grundwasserspiegel sowie den trockenen Wald blickt, sollte hingegen besser auf weitere Regenfälle hoffen.

Warum regnet es derzeit so viel?

Wetterexperte Wolfgang Eich aus Villingen-Schwenningen erklärt: Unsere Region - nördlich der Alpen - sei in den Einflussbereich der atlantischen Westwindzone geraten. Ein vom Atlantik kommender Tiefdruckkomplex habe es geschafft, sich durchzusetzen und ziehe jetzt von Mitteleuropa nach Osten. Südlich der Alpen wirke hingegen noch das Hochdruckgebiet von Nordafrika her. „Da blockiert das ganze Mittelmeer diese Schönwetterzone. Die Hitze ist dort konserviert“, so Wetterbeobachter Eich.

Wann wird es wieder sonniger?

Bis Samstag oder Sonntag ist es laut Eichs Prognose noch regnerisch. Aber: „Nächste Woche geht’s wieder aufwärts. Die Temperaturen gehen peu à peu hoch“, prognostiziert der erfahrene Hobby-Wetterkundler. Zum nächsten Wochenende könne es wieder an die 30 Grad haben. Da sehe der August „wieder versöhnlicher“ aus.

Ist Regen im August „normal“?

Ja, im August sind Regenfälle in unserer Region eigentlich nichts Außergewöhnliches, so Eichs jahrelange Beobachtung. In den letzten zehn Jahren war der August aber sogar „eher zu trocken“, diese Auskunft gibt Andreas Pfaffenzeller vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Nur 2014, 2020 und 2022 war es in Teilen der Region etwas zu nass - das gilt aber nur für bestimmte Bereiche, da der Niederschlag im Sommer von Ort zu Ort sehr variabel ist.

Die Sonnenscheindauer war häufig eher zu hoch und 2022 sogar extrem, analysiert Pfaffenzeller zurückliegende Wetter-Daten. (Zu viel oder zu wenig wird in diesem Zusammenhang immer nach der Skala von 30-jährigen Mittelwerten bestimmt. 30-jährige Perioden haben sich laut DWD für wissenschaftlich belastbare Aussagen als besonders geeignet erwiesen.)

Der DWD-Wetterexperte gibt ein Beispiel: Im Mittel fielen 1991 bis 2020 in Freudenstadt im August 105 Liter pro Quadratmeter Regen. Davor - von 1961 bis 1990 - waren es im Mittel noch 112 Liter pro Quadratmeter. Die mittlere Sonnenscheindauer lag in Freudenstadt von 1961 bis 1990 bei 214 Sonnenstunden - von 1991 bis 2020 bei 216 Stunden.

Wie steht es um die Grundwasserverhältnisse?

Laut dem Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) war das Niveau der Grundwasser und Quellschüttungen (Menge des Quellwassers) im Juli 2023 im Südwesten unterdurchschnittlich. Etwa jede vierte Messstelle zeigt laut dem LUBW-Monatsbericht niedrige Verhältnisse. Und das, obwohl die Niederschlagsmenge landesweit überdurchschnittlich gewesen sei. „Die Grundwasserverhältnisse haben sich dennoch weiterhin landesweit rückläufig entwickelt, wobei die Situation in Teilen des Oberrheingrabens und des Neckarbeckens angespannt ist“, heißt es in dem Bericht.

Als Beispiel einer rückläufigen Quellschüttung wird die Jägerbrunnenquelle in Freudenstadt genannt. Unterdurchschnittliche Grundwasserverhältnisse mit einer rückläufigen Tendenz herrschen indes bei der Rösslequelle in Furtwangen - das geht aus einer Übersichtskarte des Ministeriums hervor. Trotzdem heißt es im Monatsbericht, großräumige Engpässe in der Wasserversorgung seien aufgrund der momentanen Beobachtungen nicht zu befürchten.

Für den August prognostiziert das LUBW indes weitere Rückgänge. „Erfahrungsgemäß wird der Grundwasserneubildungsprozess aufgrund des hohen Wasserbedarfs der Vegetation bei sommerlichen Lufttemperaturen erst im Herbst wieder einsetzen.“ Bis dahin seien trotz der Juli-Niederschläge von überwiegend rückläufigen Grundwasserverhältnissen auszugehen.

Wie steht es jetzt um die Waldbrandgefahr und um Grillverbote?

Anhaltende Trockenheit machte dem Wald diesen Sommer bereits stark zu schaffen. Der Regen entschärfte da die Situation - jedenfalls mit Blick auf die Waldbrandgefahr. Im Ortenaukreis und auch in einzelnen Gemeinden wie Hechingen waren im Juni öffentliche Grillplätze wegen der akuten Waldbrandgefahr gesperrt worden. Die Grillverbote wurden mittlerweile aber wieder aufgehoben. In Hechingen war der Waldbrandgefahrenindex durch die Regenfälle beispielsweise von Stufe 1 auf 5 gefallen. Die Kommunen behalten sich allerdings vor, gegebenenfalls erneut zu reagieren und Verbote zu erlassen.