Viel Schnee, aber trotzdem Trockenheit. Der Winter ist in Deutschland aus Expertensicht problematisch gestartet. Vor allem im Dezember fehlte Niederschlag. Das könnte auch Folgen für den Sommer haben.
Leipzig - Trotz mehrfacher kräftiger Schneefälle ist der Winter in Deutschland aus Expertensicht bislang deutlich zu trocken – mit möglichen Folgen für den Sommer. "Mit Dürre verbindet man immer trocken und heiß, deswegen wird Dürre im Winter kaum wahrgenommen", sagte der Hydrologe Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig der Deutschen Presse-Agentur. Marx leitet den Deutschen Dürremonitor, eine täglich aktualisierte Deutschlandkarte mit Daten und Modellrechnungen zum Bodenfeuchtezustand. Die Böden seien im Winter zwar grundsätzlich deutlich feuchter als im Sommer – trotzdem seien sie derzeit "wesentlich trockener als normal".