Stellenweise mehr als 20 Grad und Sonne: Teile Deutschlands können sich auf höhere Temperaturen freuen. Folge von Regen und Tauwetter sind Überflutungen in einigen Landesteilen.
Offenbach - Auf Regen folgt Sonnenschein - zumindest in Teilen Deutschlands. Hinzu kommen an diesem Mittwoch milde Temperaturen zwischen 10 und 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Grund sei Hochdruckeinfluss, der sich in der Nacht vollständig durchsetze. Auch die Niederschläge, zuletzt für den Alpenrand vorhergesagt, lassen nach.