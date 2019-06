Wetter Endlich kommt der Hochsommer

Region - Bis zu 39 Grad, knallender Sonnenschein und Hitze bis in die Nacht hinein: Die Menschen im Südwesten müssen sich nach einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf eine Hitzewelle in den kommenden Tagen einstellen. Bereits am Sonntag werde wieder die 30-Grad-Marke geknackt, sagte die Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst, Sarah Müller, am Freitag. "Nächste Woche kommt dann wirklich die Hitze."